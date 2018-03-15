Голос на выборах отдал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов

12:25 | 18.03.2018

Свой голос на выборах Президента РФ отдал глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Мэр Нижнего Тагила на участок состоялось в 10:50 утра в сопровождении начальника пресс-службы мэрии Галины Кобяк, депутата ЗакСо Вячеслава Погудина и журналистов городских СМИ.



«Выборы – вещь серьезная, ответственная. Это праздник, с одной стороны, а с другой – мы принимаем решение, которое определит наше развитие в ближайшие шесть лет. Если заглянуть еще дальше, то от сегодняшнего дня зависит развитие страны на 20 лет вперед», — процитировал главу Нижнего Тагила городской портал «Тагил.сити».



Напомним, сегодня уже свой выбор сделали член Совфеда Эдуард Россель, глава свердловского облизбиркома Валерий Чайников, уральский полпред Игорь Холманских и часть депутатов думы Екатеринбурга.



Фото: tagilcity.ru