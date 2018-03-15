Уральский полпред отдал свой голос на выборах

12:09 | 18.03.2018

Свой голос на выборах главы государства отдал полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Также он проголосовал за проекты благоустройства Екатеринбурга, отдав свой голос набережной реки Исети и скверу за оперным театром.



По словам полпреда президента в УрФО, серьезных нарушений законодательства при подготовке к выборам и их проведении на Урале нет. По его словам, во всех шести субъектах УрФО было зарегистрировано в пять раз меньше нарушений. При этом Холманских призвал не поддаваться провокациям людей, бойкотирующих выборы.



Фото: fedpress.ru