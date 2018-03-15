Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 17 марта 2018 года

12:01 | 18.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 17.03.2018г. до 08:00 18.03.2018г. зарегистрировано 106 преступлений, по горячим следам раскрыто 66. Из них 1 убийство, 4 угона, 6 грабежей, 5 квартирных краж, 18 факта незаконного оборота наркотиков, в том числе 10 сбытов.



За минувшие дежурные сутки произошло 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек.



За прошедшие сутки на территории состоялось 11 мероприятий, в которых приняли участие 10670 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 72 сотрудников органов внутренних дел, 32 работника частных охранных предприятий. На случай осложнения оперативной обстановки был сформирован резерв, состоявший из 31 сотрудника полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области