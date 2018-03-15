Показатель явки на избирательные участки региона в два раза больше, чем на прошлых выборах президента

11:56 | 18.03.2018

По данным Избирательной комиссии Свердловской области, по состоянию на десять часов утра явка на избирательные участки региона составила 8,59% - это в два раза больше, чем на прошлых выборах президента к этому времени (в 2012г. явка на 10.00 составила 4,80%).



Напомним, сегодня, 18 марта, в свердловских муниципалитетах своевременно открылся 2541 участок для выборов президента России. По информации департамента информационной политики Свердловской области, КОИБы установлены на 697 избирательных участках, а более 1,5 тысяч участков оборудованы системами видеотрансляции в интернет.



«Избирательные участки в Свердловской области начали работу без сбоев в 8:00 и в соответствии с регламентом будут работать до 20:00 местного времени. До начала голосования избирательной комиссией совместно с органами региональной и муниципальной власти, с правоохранительными органами была проделана вся необходимая организационная работа для того, чтобы выборы президента России прошли в Свердловской области в соответствии с законом и с соблюдением мер безопасности», – отчитался ранее глава свердловского Избиркома Валерий Чайников.



Фото: ti71.ru