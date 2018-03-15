«Большой шлем – 2018» в Екатеринбурге. У Российской сборной 6 наград по итогам первого дня

11:51 | 18.03.2018

За призовые места в первый день соревнований состязались дзюдоисты в весовых категориях 60, 66, и 73 кг у мужчин и 48, 52, 57 и 63 кг у женщин.



По итогам поединков в копилке российских дзюдоистов оказались шесть медалей, среди них одна золотая, две серебряные и три бронзовые. Золото нашей сборной принесла бронзовый призёр Олимпиады-2016 в Рио Наталья Кузютина в весовой категории 52 кг. В финальном поединке она досрочно одержала верх над Эрикой Мирандой из Бразилии.



Стоит отметить, что Эрика была принципиальной соперницей для Натальи, вот как она сама прокомментировала своё выступление: «Иногда говорят, что на соревнования приезжаешь ради одной схватки, я приехала ради этой и рада, что победила в финале».



На татами выходили трое наших земляков – Сахават Гаджиев, Яна Полякова и Наталья Голомидова. К сожалению, девушкам не удалось преодолеть рубеж предварительных поединков, а вот Сахават Гаджиев дошёл до схватки за бронзу, но уступил японскому спортсмену Осима Юма.



18 марта, во второй день соревнований будут разыграны ещё семь комплектов медалей – в весовых категориях 81, 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин и 70, 78 и свыше 78 кг у женщин.



Сегодня на татами выйдет ещё одна свердловская дзюдоистка Ксения Чибисова, в весе до 78 кг. Противником Ксении станет бронзовый призёр чемпионата Европы – 2017, немка Каролин Вайс.



Также сегодня соревнования посетит президент международной федерации дзюдо Мариус Визер, он примет участие в церемониях награждения победителей в схватках второго дня турнира.



Финальный раунд соревнований состоится в ДИВС в 17.00. Вход свободный.



Фото: Международная федерация дзюдо