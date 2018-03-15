Сегодня в Екатеринбурге голосуют за объект для первоочередного благоустройства

11:26 | 18.03.2018

Сегодня в Екатеринбурге избиратели могут проголосовать не только за президента страны, но и за объект для первоочередного благоустройства. Отдать голос за городской объект могут жители города в возрасте от 14 лет.



Чтобы проголосовать за понравившийся объект благоустройства, необходимо предъявить свой паспорт и получить лист для голосования, в который вошли следующие объекты: набережная Исети от Куйбышева до ЦПКиО, набережная Исети от Малышева до Куйбышева, сквер у здания Оперного театра, парк Зеленая роща. Участки для голосования работают в тех же зданиях, где и участковые избирательные комиссии, но в других помещениях.



Напомним, перечень городских объектов был составлен по итогам опроса населения, в котором приняли участие 9 тысяч 256 человек. Ознакомиться с дизайн-проектами можно в специальном разделе на официальном портале Екатеринбурга. Проект-победитель будет реализован до конца этого года благодаря приоритетной программе «Формирование комфортной городской среды.



Фото: kursktv.ru