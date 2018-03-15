Глава свердловского облизбиркома отдал свой голос на выборах президента РФ

11:04 | 18.03.2018

Свой голос на выборах президента России отдал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников. По словам главы свердловского облизбиркома, он заранее оформил заявление о голосовании по месту нахождения через портал госуслуг и выбрал удобный участок.



По словам Чайникова, на выборы люди идут активно, так как уже в восемь часов утра на избирательном участке было немало свердловчан. Отметим, что ранее глава облизбиркома проинформировал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об открытии всех избирательных участков в регионе.



Фото: ikso.org