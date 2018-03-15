Новости дня
11:04 | 18.03.2018
Глава свердловского облизбиркома отдал свой голос на выборах президента РФ
По словам Чайникова, на выборы люди идут активно, так как уже в восемь часов утра на избирательном участке было немало свердловчан. Отметим, что ранее глава облизбиркома проинформировал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об открытии всех избирательных участков в регионе.
Фото: ikso.org
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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