На досрочно открытых избирательных участках на Урале проголосовали 7 % избирателей

10:49 | 18.03.2018

Сегодня по всей стране проходят выборы президента России. В Уральском федеральном округе избирательные участки начали свою работу с 6:00 по московскому времени, однако в некоторых городах региона участки были открыты на два часа раньше.



По информации департамента информационной политики Свердловской области, на досрочно открытых избирательных участках в Свердловской области (пять находятся в Качканаре и один УИК в Первоуральске) к 10:00 проголосовали уже 7 % избирателей.



Добавим, что решение открыть некоторые участки досрочно было принято облизбиркомом в связи с обращениями представителей градообразующих предприятий с непрерывным циклом производства.



Фото: mediaspress.ru