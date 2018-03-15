Станцию метро "Геологическая" в Екатеринбурге закрыли. Рядом стоит скорая помощь и пожарные

19:15 | 17.03.2018

В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Геологическая» возле цирка. Об этом сообщили горожане.



— Всех эвакуировали. Подземный пешеходный переход пока не закрыт, но в метрополитен никого не пускают, — рассказал очевидец, — говорят, что работа прекращена «по техническим причинам».



Также сообщают, что к станции метро приехали автомобили реанимации и пожарные.



Фото: enj.org