На Ботанике в Екатеринбурге мужчина упал с моста и скончался

16:49 | 17.03.2018

В Екатеринбурге на лестнице надземного пешеходного перехода, который ведёт от станции "Ботаническая" к улице Крестинского (через Объездную), скоропостижно скончался мужчина. Инцидент произошел в пятницу, 16 марта. Случайные свидетели были уверены, что человек поскользнулся.



Очевидец рассказал следующее: «Вчера было достаточно тепло, снег немного растаял, образовалась скользкая корка. На вид мужчине было лет шестьдесят. Как я понимаю, смерть после падения была моментальной. Я подошёл к нему буквально через 30 секунд после происшествия, его пакет с вещами ещё катился по ступенькам».



На голове погибшего после падения была кровоточащая рана. Проходившая мимо девушка попыталась сделать пострадавшему массаж сердца, но её попытки оказались безуспешными.



В Уральском следственном управлении на транспорте пояснили, что у мужчины случился сердечный приступ. Наледь, образовавшаяся на мосту, не при чем.



Фото: ooo-biospin.blogspot.ru