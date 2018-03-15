В десяти домах Сухого Лога отключили отопление из-за коммунальной аварии

15:49 | 17.03.2018

Из-за коммунальной аварии десять домов в Сухом Логу остались без отопления. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.



В данный момент на месте аварии коммунальщики ведут работы по восстановлению теплоснабжения. В ликвидации последствий аварии задействованы 4 аварийно-восстановительные бригады (25 человек, 4 единицы спецтехники). Сотрудниками управляющей кампании организовано оповещение населения и мониторинг температурного режима в жилье.



Также на месте дежурит и оперативная группа областного ГУ МЧС.





Фото: yarskonline.ru