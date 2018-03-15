В Кольцово случился очередной коммунальный коллапс, из-за которого в нескольких домах отключили воду

13:47 | 17.03.2018

Инцидент произошел на улице Испытателей. В данный момент рядом с домами №14 и №15, как сообщили очевидцы, разлилась река горячей воды из прорванной трубы. Из-за аварии оба дома остались без горячей воды.



Как рассказала местная жительница Надежда, стены дома снаружи уже парят, горячая вода стекает в подвал, а огромная лужа, от которой идёт пар, образовалась между домами №14 и 15. Кроме того, женщина сообщила, что горячая вода, текущая из трассы от 15-го к 14-му дому, залилась в подвал. У подъездов стоит густой пар.



Когда горячая вода вернется в дома – неизвестно.



Как пояснили в диспетчерской службе УК «Ремстройкомплекс», на данном участке произошёл прорыв трассы. На месте работает аварийная служба ЕТК. Для того, чтобы понять причину аварии, пришлось прекратить подачу горячей воды в два дома. Если отключение не принесёт нужных результатов, то дома отключат от отопления.



Фото: donnews.ru