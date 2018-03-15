Руководителям муниципалитетов, коммунальным службам и жителям региона указано на необходимость своевременной очистки крыш от снега и наледи

13:15 | 17.03.2018

Накануне, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов направил рекомендации в адрес руководителей муниципалитетов о необходимости в кратчайшие сроки обеспечить комплекс мер по очистке крыш многоквартирных домов, зданий и сооружений от снега и наледи. Рекомендации и личное внимание министра вызваны сезонными перепадами температур и началом интенсивного таяния снега.



«Эти мероприятия должны быть проведены в самые ближайшие дни — до того, как начнется интенсивное таяние снега. Наша задача — обеспечить безопасность людей. Кроме того, это обязательная норма технической эксплуатации здания. Попадание талой воды в трещины фасадов и фундаментов с последующим ее замерзанием в период перепада температур медленно, но неизбежно ведет к разрушению конструкций», — отметил министр.



Министр напомнил, что в соответствии с установленными правилами, очистка от снега, сосулек и наледи крыш, козырьков подъездов и предусмотренных проектом зданий балконов, входит в обязанность управляющих компаний.



А вот самовольно установленные конструкции (козырьки балконов, не относящиеся к общему имуществу дома), обязаны чистить от снега и содержать их в исправном состоянии собственники этих конструкций.