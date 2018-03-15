На 43-м году жизни скончался бывший барабанщик группы «Курара»

12:18 | 17.03.2018

Экс-барабанщик группы "Курара" Максим Никитин скончался в Екатеринбурге. За день до этого он отпраздновал 42-й день рождения.



О смерти Максима Никитина музыканты «Курары» сообщили в своем паблике в соцсети: «Покойся с миром, дорогой. Макс, " Мо", "Мокус" Никитин, наш барабанщик времён "Шаманнов". Всегда неудобный и всегда свой. Где Макс только не играл и всегда уходил, видимо в поисках идеальной группы. Обойдёмся без лишних сантиментов, Макс бы этого не одобрил. Спасибо тебе за опыт, за смех и ночные разговоры. Помним и обнимаем».



Как сообщил гитарист "Курары" Юрий Облеухов, барабанщик пробыл в группе два года – с 2002 по 2004. Он участвовал в создании первого альбома и придумал для него барабанные партии. После ухода из "Курары" Никитин играл в различных коллективов, в том числе в "Другом оркестре".



Фото: vk.com/kurara