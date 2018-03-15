Екатеринбургского тренера обвинили в педофилии вопреки записям камер видеонаблюдения

11:32 | 17.03.2018

Екатеринбургского тренера отправили в камеру СИЗО после того, как он посидел на одном диване с несовершеннолетней девочкой. Записи с камеры видеонаблюдения засняли этот момент продолжительностью 30 минут.



Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Тренер одного из екатеринбургских клубов в свой 30-минутный перерыв сел на диван в холле, чтобы заполнить журнал. Рядом присела 7-летняя девочка, которая пришла на занятия в школу юных моделей.

Выяснилось, что девочка по каким-то причинам ушла с занятий и решила отдохнуть на диване, где потом и вовсе уснула. Всё это время, когда ныне заключённый и его якобы «жертва» провели вместе, попало на камеру видеонаблюдения. Видно, что ничего запрещённого в этот момент не происходило – они просто сидели рядом и даже не контактировали.



Однако спустя некоторое время в клуб прибежал отчим девочки и сказал, что ребёнок сообщил будто какой-то дядя трогал её, а затем снял штаны и показал ей свой половой орган. При этом сам Андрей, в это время находившейся на тренировке, вышел поинтересоваться, что случилось.



Мама девочки написала заявление на тренера, который был замечен на диване с её дочерью, из-за чего мужчина, у которого есть жена и маленький ребёнок, уже 4 месяца находится в СИЗО. Против тренера возбудили уголовное дело по части 4 пункту «б» статьи 132, по которой ему грозит от 12 лет лишения свободы.



В клубе мужчину характеризуют только с положительной стороны. Более того – он был лицом компании в рекламе. Коллеги тренера связывают этот ужасный и нелепый инцидент с тем, что горожане взволнованы после инцидента, произошедшем на Уктусе осенью 2017 года



Фото: forpost-sevastopol.ru