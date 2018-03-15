Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 марта 2018 года

11:26 | 17.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 16.03.2018г. до 08:00 17.03.2018г. зарегистрировано 154 преступления, по горячим следам раскрыто 88. Из них – один разбой, три грабежа, шесть краж чужого имущества, один факт мошенничества, 12 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 6 сбыта.



За минувшие сутки на территории состоялось 13 мероприятий, в которых приняли участие порядка 2795 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 72 полицейских, 2 сотрудника ОВО Росгвардии, 31 работник частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области