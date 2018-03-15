Новый газопровод, который снабдит «голубым топливом» более 300 домов, открыли в Талице

11:21 | 17.03.2018

Торжественный запуск газопровода состоялся в пятницу. На открытии присутствовала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.



Ещё в 2012 году жители улиц Красноармейской, Васильева, Володарского, Дзержинского, Кирова, Докучаева, Октябрьской, Исламова и переулка Речного объединились, чтобы газифицировать свои дома. За счёт средств жильцов была создана проектная документация, но долгое согласование документов привело к тому, что закончился срок выдачи технических условий подключения к газопроводу.



Однако благодаря личному участию председателя Заксобрания региона Людмилы Бабушкиной удалось добиться включения строительства газопровода в областную программу развития ЖКХ. На прокладку магистрали для 300 домов Талицы из областного бюджета было выделено 32,7 миллиона рублей.



Людмила Бабушкина отметила следующее: «Здесь пройдёт не только газ, но также и водовод, а сверху уложат асфальт и сделают хорошую дорогу. В последнее время Талица значительно преображается, и эта работа будет продолжена».



Фото: zsso.ru