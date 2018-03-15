Судебные приставы взыскали с свердловских должников почти 20 миллионов рублей за 2017 год

11:06 | 17.03.2018

Судебные приставы Свердловской области в течение 2017 года взыскали более 19 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП. В расчет брали только оконченные дела и частично завершенные производства.



По итогам 2017 года в федеральный бюджет взыскано на 28 млн рублей больше, чем в 2016 году, а в консолидированный бюджет поступило 6 млрд 607 млн рублей фискальных платежей, то есть налогов и сборов, что на 1 млрд рублей больше результатов 2016 года.



Сумма, собранная с тех, кто долгое время не платил алименты, составила 336 млн рублей. При этом за долги по ЖКХ взыскали 2 млрд 52 млн рублей.



Всего за 2017 год судебные приставы произвели 9 644 ареста имущества на общую сумму более 5 млрд рублей, а также более 75 тысячам должников запретили выезд за границу, согласно закону.



Фото: goodfon.ru