На Фурманова в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП с участием двух машин

10:30 | 17.03.2018

Инцидент произошел поздним вечером 16 марта на улице Фурманова. Под мостом столкнулись Nexia и ВАЗ. После столкновения иномарка отлетела в ограждение, которое отделяет проезжую часть от тротуара. Забор не выдержал удара и прогнулся.



По словам очевидцев, в ДТП пострадали только автомобили.



— Вокруг ходили люди без паники, у машин были побиты морды. ВАЗ перекрыл одну полосу, а Nexia стояла в стороне и не мешала. Но отечественное авто приходилось объезжать, - говорит очевидец Илья



Фото: misanec.ru