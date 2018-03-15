Концессионное соглашение по строительству водоочистительных сооружений в Нижнем Тагиле поддержала Венгрия

10:08 | 17.03.2018

В Нижнем Тагиле прошло совещание, в котором приняли участие городская администрация и генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге. Была обсуждена реализация концессионного соглашения по строительству современных водоочистных сооружений.



До определения концессионера, который будет представлять Нижний Тагил в сделке с венгерской стороной, осталось менее двух месяцев. Администрация города и генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч пришли к обоюдному мнению, что организационные вопросы соглашения необходимо решить максимально быстро.



В пресс-службе администрации Нижнего Тагила сообщают, что на договорились об участии Сергея Сюча в рабочих совещаниях, что позволит ускорить процесс решения наиболее сложных вопросов в воплощении проекта.



Фото: ulvovi.info