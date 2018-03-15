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10:08 | 17.03.2018

Концессионное соглашение по строительству водоочистительных сооружений в Нижнем Тагиле поддержала Венгрия

В Нижнем Тагиле прошло совещание, в котором приняли участие городская администрация и генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге. Была обсуждена реализация концессионного соглашения по строительству современных водоочистных сооружений.

До определения концессионера, который будет представлять Нижний Тагил в сделке с венгерской стороной, осталось менее двух месяцев. Администрация города и генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч пришли к обоюдному мнению, что организационные вопросы соглашения необходимо решить максимально быстро.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила сообщают, что на договорились об участии Сергея Сюча в рабочих совещаниях, что позволит ускорить процесс решения наиболее сложных вопросов в воплощении проекта.

Фото: ulvovi.info

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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