Запись в детские летние лагеря в этом году стартует уже с 1 апреля

10:01 | 17.03.2018

Запись детей в оздоровительные детские лагеря в Екатеринбурге в 2018 начнётся 1 апреля. Как сообщают в администрации города, подать заявление можно через портал госуслуг либо в отделениях МЦУ и МФЦ.



Летняя оздоровительная кампания охватит около 120 тыс. детей.



В этом году прием заявлений на предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей будет осуществляться по следующему графику:



в загородные лагеря - с 1 апреля по 17 апреля (на все смены);

в санатории - с 25 апреля по 15 мая (на все периоды);

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей - с 1 апреля по 10 июня (по сменам).



Отметим, что после подачи заявления родители детей должны подтвердить его пакетом документов. В список необходимых бумаг входят: свидетельство о рождении ребёнка, справка с места учёбы, паспорт родителя, если имеется льгота, то документ, подтверждающий её.

С перечнем загородных лагерей и лагерей с дневным пребываем детей можно ознакомиться на страничке департамента образования администрации Екатеринбурга. Позже там появится памятка для родителей.



Фото: ruwest.ru