Новости дня
09:41 | 17.03.2018
В Екатеринбурге отремонтируют десять участков дорог почти за 300 миллионов рублей
В список дорог, которые собираются ремонтировать, вошли улица Мостовая (от автодороги по Амундсена до Предельной), улица Новинская, улица Автомагистральная (от Пехотинцев до Бебеля), улица Саввы Белых (от Белинского до улицы Луганской), улица Новгородцевой, улица Сыромолотова, улица Баумана (от проспекта Космонавтов до Старых большевиков), улица Монтажников (от дома № 6 по улице Монтажников до Расточной), улица Маневровая (от Автомагистральной до автодороги по Технической) и автодорога в поселок Шувакиш.
Подрядчик должен будет заменить асфальтовое покрытие, а также отремонтировать ограждения и привести в порядок газоны у стоящих рядом домов.
За выполнение работ из бюджета города предлагается выплатить 294 млн 940 тыс. рублей.
Фото: hilook.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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