В Заксобрании Свердловской области предлагают давать детям не только права, но и обязанности

09:26 | 17.03.2018

Владимир Радаев, депутат свердловского Законодательного собрания, в ходе заседания комитета по соцполитике, где обсуждался отчет детского омбудсмена, высказался о необходимости наделять детей не только правами, но и обязанностями.



По мнению Радаева, важно узаконить возможность выполнения детьми несложных работ в образовательных организациях. Речь идет о накрывании столов в обеденное время, дежурстве по классам, занятиях на уроках труда. Также требует упрощения процедура по приему детей на работу в летнее время. Как считает депутат, важно содействовать вовлечению школьников в общественно-полезный труд.



Стоит отметить, что сейчас учителя опасаются лишний раз попросить ребенка помыть доску, поскольку это могут приравнять к принуждению к труду.





Фото: mebel-go.ru