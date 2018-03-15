Свердловские полицейские подписали соглашение о взаимодействии с общественниками и писателями

22:25 | 16.03.2018

Как проинформировал массмедиа пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых, 16 марта 2018 года в торжественной обстановке состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между региональным полицейским главком, Общественным советом при ГУ МВД области и филиалом Союза писателей России. Мероприятие прошло в здании музейного комплекса силового ведомства.



По данным Валерия Горелых, подписи на документе поставили начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин, председатель Общественного совета Владимир Красильников и руководитель екатеринбургского отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Евгений Касимов.



Одной из главных задач соглашения является совместная работа, направленная на повышение общественного доверия к деятельности органов внутренних дел и духовно-нравственное воспитание личного состава.



«Во многих подразделениях имеются талантливые сотрудники, которые пишут стихи, прозу, участвуют в различных ежегодных конкурсах. Благодаря взаимодействию с Союзом писателей надеемся поднять наш творческий коллектив на более профессиональный уровень. Это, на наш взгляд, внесет ощутимые положительные результаты как для сотрудника полиции, так и для граждан», — отметил Владимир Красильников.



Генерал Бородин выразил искреннюю благодарность представителям творческого союза и общественникам за хорошую идею и желание совместно решать важные вопросы, связанные с имиджем и объективностью при освещении деятельности МВД.



Начальник ГУ МВД области сказал следующее: «Органы внутренних дел открыты для общества едва ли не больше всех остальных структур госвласти страны. Нам есть что с гордостью рассказать населению. Криминогенная обстановка на территории Среднего Урала в целом остается контролируемой. И в этом заслуга не только полиции, но и неравнодушных граждан, которые болеют душой за то, чтобы наш регион был лучшим в плане безопасности».



Фото предоставлено В.Н. Горелых