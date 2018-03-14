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Свердловское ГУ МВД отмечает 81-ю годовщину со дня основания службы по борьбе с «беловоротничковой преступностью»
Служба изначально формировалась на базе уголовного розыска и только 16 марта 1937 года стала самостоятельным подразделением.
В начале торжества собравшиеся почтили минутой молчания память погибших при исполнении служебного долга товарищей. Временно исполняющий обязанности начальника УЭБиПК ГУ полковник полиции Юрий Власов зачитал поздравления руководителя ГУЭБиПК МВД России генерал-майора полиции Андрея Курносенко и начальника главка Михаила Бородина.
После гостям был показан фильм об истории службы, начиная с момента ее зарождения и до настоящего времени. В нем были озвучены одни из самых громких уголовных дел прошлых лет. Эпилогом сюжета стали интервью с сотрудниками УЭБиПК, которые отвечали на вопрос: «Какими качествами должен обладать человек, чтобы работать в вашей службе?» Самыми часто встречающимися ответами стали: знание нормативно-правовой базы, готовность не считаться с личным временем и «огонь в глазах», позволяющий любить свою работу и вкладывать в нее душу.
«За всеми раскрытыми преступлениями стоит напряженный, самоотверженный, порою опасный труд сотрудников нашей службы, зачастую они работают до позднего времени и в выходные дни», — отметил полковник Власов.
По традиции слово взял и легендарный ветеран БХСС полковник милиции в отставке Владимир Степанович Ралдугин, ныне возглавляющий Совет ветеранов главка. Он тепло поздравил всех с праздником, а затем вручил девяти отличившимся в работе сотрудникам и двум ветеранам знаки почета.
Говоря о важности службы УЭБиПК, пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых заявил следующее: «В сфере экономики только за 2017 год сыщиками УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области пресечена преступная деятельность 13 организованных групп и сообществ. Больше задокументировано преступлений в топливно-энергетическом комплексе — на 36,4 % (15), в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях — на 60 % (8), в области лесозаготовок и обработки древесины — на 8,1 % (40), а также на 12,1 % (176) налоговых составов. По результатам проверочных мероприятий, проведенных по поступившим в ГУ 1487 сообщениям, из незаконного оборота изъято 606 единиц игрового оборудования. По материалам полиции нашими партнерами из регионального СК возбуждено 31 уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ. Совместно с заинтересованными органами пресечена деятельность 6 подпольных цехов по изготовлению алкогольной продукции, действовавших на территории Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Березовского, Сысерти и Камышлова. Из незаконного оборота изъято 78 464 литра спирта и спиртосодержащей продукции, 180 394 литра алкогольной продукции».
Фото предоставлено В.Н. Горелых
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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