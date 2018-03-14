Свердловское ГУ МВД отмечает 81-ю годовщину со дня основания службы по борьбе с «беловоротничковой преступностью»

21:47 | 16.03.2018

Как сообщает полковник Горелых, официальный представитель регионального полицейского ведомства, cегодня, 16 марта, в ГУ МВД России по Свердловской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине со дня образования службы БХСС-ЭБиПК, более известной в народе как подразделение по борьбе с «беловоротничковой преступностью». На памятную встречу пришли как действующие сотрудники, так и ветераны, а также партнеры из других коллективов главка.



Служба изначально формировалась на базе уголовного розыска и только 16 марта 1937 года стала самостоятельным подразделением.



В начале торжества собравшиеся почтили минутой молчания память погибших при исполнении служебного долга товарищей. Временно исполняющий обязанности начальника УЭБиПК ГУ полковник полиции Юрий Власов зачитал поздравления руководителя ГУЭБиПК МВД России генерал-майора полиции Андрея Курносенко и начальника главка Михаила Бородина.



После гостям был показан фильм об истории службы, начиная с момента ее зарождения и до настоящего времени. В нем были озвучены одни из самых громких уголовных дел прошлых лет. Эпилогом сюжета стали интервью с сотрудниками УЭБиПК, которые отвечали на вопрос: «Какими качествами должен обладать человек, чтобы работать в вашей службе?» Самыми часто встречающимися ответами стали: знание нормативно-правовой базы, готовность не считаться с личным временем и «огонь в глазах», позволяющий любить свою работу и вкладывать в нее душу.

«За всеми раскрытыми преступлениями стоит напряженный, самоотверженный, порою опасный труд сотрудников нашей службы, зачастую они работают до позднего времени и в выходные дни», — отметил полковник Власов.



По традиции слово взял и легендарный ветеран БХСС полковник милиции в отставке Владимир Степанович Ралдугин, ныне возглавляющий Совет ветеранов главка. Он тепло поздравил всех с праздником, а затем вручил девяти отличившимся в работе сотрудникам и двум ветеранам знаки почета.



Говоря о важности службы УЭБиПК, пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых заявил следующее: «В сфере экономики только за 2017 год сыщиками УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области пресечена преступная деятельность 13 организованных групп и сообществ. Больше задокументировано преступлений в топливно-энергетическом комплексе — на 36,4 % (15), в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях — на 60 % (8), в области лесозаготовок и обработки древесины — на 8,1 % (40), а также на 12,1 % (176) налоговых составов. По результатам проверочных мероприятий, проведенных по поступившим в ГУ 1487 сообщениям, из незаконного оборота изъято 606 единиц игрового оборудования. По материалам полиции нашими партнерами из регионального СК возбуждено 31 уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ. Совместно с заинтересованными органами пресечена деятельность 6 подпольных цехов по изготовлению алкогольной продукции, действовавших на территории Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Березовского, Сысерти и Камышлова. Из незаконного оборота изъято 78 464 литра спирта и спиртосодержащей продукции, 180 394 литра алкогольной продукции».



Фото предоставлено В.Н. Горелых