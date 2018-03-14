В Нижнем Тагиле стая собак напала на женщину с ребенком

19:00 | 16.03.2018

Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по факту получения травм четырехлетним ребенком после нападения стаи собак. Как ранее сообщали СМИ, инцидент произошел 7 марта возле дома № 48 на улице Зари.



В пресс-службе областной прокуратуры сообщают, что, по предварительной информации, ребенок был обследован в травмпункте. Врачи диагностировали на его лице царапины, а на голове вырван клок волос. Мама сообщила, что ребенок сильно напуган.



Сотрудники ведомства проверят, как соблюдалось законодательство в отношении отлова бездомных собак.



«Если у данных животных будет установлен хозяин, прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании в пользу ребенка с хозяина собак суммы причиненного морального вреда в связи с травмированием», — сообщили в прокуратуре.



Фото: minsknews.by