Сосульки с крыш уберут в Екатеринбурге и городах Свердловской области

18:49 | 16.03.2018

Как пишет midural.ru, в связи с потеплением и таянием снега администрации и коммунальные службы региона предупреждены о необходимости своевременной очистки крыш от снега и наледи.



Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сегодня направил предупреждения во все муниципалитеты.



Смирнов заявил, что очистка крыш, козырьков подъездов входит в обязанности управляющих компаний. Если козырьки установлены самовольно, то очищать их обязаны собственники помещений.



Фото: hqwallpapers.ru