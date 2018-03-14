Около Центрального стадиона в Екатеринбурге произошел пожар

18:11 | 16.03.2018

Инцидент случился сегодня в Екатеринбурге в районе 12:00. Около «Екатеринбург Арены» загорелся строительный вагончик.



Об этом в одном из пабликов в соцсети сообщил один из очевидцев произошедшего. Он говорит, что пожар произошёл в районе перекрёстка Пирогова — Крауля, недалеко от западной входной группы Центрального стадиона.



Подробности ЧП устанавливаются.



Фото: 23.mchs.gov.ru