Троих заключенных, забивших насмерть сокамерника, будут судить в Невьянске

17:45 | 16.03.2018

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Инцидент произошёл 4 июня прошлого года в ИК-46. Трое преступников поссорились с сокамерником и избили его.



После издевательств мужчина был доставлен в больницу учреждения, однако ему стало хуже, и пострадавшего перевели в районное лечебное учреждение. Через несколько дней мужчина скончался. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.



Как выяснилось, сотрудники учреждения к инциденту не были причастны. Тем не менее оказанная в больнице колонии помощь была недостаточной. Однако причиной смерти послужило не это.



Уголовное дело передали в Невьянский городской суд.



Также в ходе расследования были выявлены недостатки в организации надзора за осуждёнными со стороны должностных лиц ИК-46, а также в организации и оказании медпомощи отбывающим срок преступникам со стороны работников медицинской части. В адрес руководства учреждений были внесены представления об устранении недостатков и по привлечению к дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших нарушения.



Фото: techno-img.ru