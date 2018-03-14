Пациент скорой помощи попытался задушить фельдшера в Екатеринбурге

17:01 | 16.03.2018

Инцидент произошел утром 15 марта в Пионерском поселке. Пациент напал на 24-летнюю женщину — фельдшера скорой помощи.



Бригада поехала на улицу Сулимова, оттуда поступило сообщение о пьяном мужчине, который находится без сознания. Когда врачи приехали, то увидели лежавшего на земле сильно пьяного мужчину.



По дороге в токсикологический центр пациент пришел в сознание и начал вести себя агрессивно. Он несколько раз ударил по лицу фельдшера, а после начал её душить.



Как рассказал заведующий оперативным отделом станции скорой помощи Матвей Дёмин, врачи транспортировали пациента и пациент с признаками алкогольного опьянения набросился на девушку-фельдшера, которая его сопровождала в салоне. Ей были нанесены травмы лёгкой степени тяжести.



«Коллеги пострадавшей оттащили буйного мужчину от фельдшера, после чего сообщили о случившемся в органы внутренних дел, — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. — Незамедлительно на место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, который задержал дебошира и доставил его и пострадавшую в территориальный ОВД».



Когда 50-летний мужчина протрезвел, на него составили протокол за мелкое хулиганство.



Также в полиции добавили следующее: «Сотрудница скорой помощи написала заявление о привлечении к уголовной ответственности своего обидчика. Сегодня, 16 марта, полицией в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 116 "Побои" и 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"».



Фото: 7info.ru