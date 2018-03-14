Стали известны маршрут и дата «Майской прогулки — 2018»

16:37 | 16.03.2018

В этом году традиционная «Майская прогулка» состоится в Екатеринбурге 20 мая, в воскресенье.



Стартовать и финишировать участники будут от главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19). На выбор будет три маршрута: 18 км («Шарташская кругосветка»), 35 км и 50 км («Классика»).



Организатор мероприятия профессор УрФУ Виктор Гроховский рассказывает, что в этом году время регистрации на старте продлили до 13:00. Однако выйти на прогулку позже могут те, кто выберет короткий маршрут. Тем же, кто выберет «Классику», лучше отправляться в путь с раннего утра. Старт на 50 км начнется с 7:00. Окончательный финиш запланирован на 21:00.



Точная схема маршрутов появится ближе к мероприятию. Все дорожки организаторам еще предстоит протестировать, когда сойдет снег.



— Короткий маршрут пройдет полностью вокруг Шарташа, давно так не ходили. Средний маршрут и «Классика» также пройдут через Шарташский лесопарк, технопарк «Университетский». Оттуда через Компрессорный в парк Лесоводов России, потом в ЦПКиО и на финиш — это маршрут на 35 километров, — добавил Виктор Гроховский.



Путь на 50 км будет пролегать вокруг Химмаша.





Фото:weburg.net