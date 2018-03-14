Скоро выйдет второе издание свердловской Красной книги

15:36 | 16.03.2018

Министерство природных ресурсов и экологии области готовит к выпуску второе издание Красной книги региона. Каталог редких животных и растений переиздается раз в десять лет, в 2018 году он может пополниться новыми разделами, сообщает департамент информполитики губернатора.



«В настоящее время создана координационная комиссия, которая занимается актуализацией видов животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу Свердловской области. В числе экспертов — представители научного сообщества, природоохранных учреждений. Принципиальное отличие второго издания от первого, которое было выпущено в 2008 году, в том, что в Красную книгу Свердловской области будут включены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, обитающие на территории региона», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Возможно, в часть «Растения» включат два новых раздела: плауновидные и моховидные. В настоящее время посвященная растениям часть содержит разделы «Покрытосеменные», «Папоротникообразные», «Лишайники». Часть, посвященная животным, в Красной книге представлена млекопитающими, птицами, рептилиями, амфибиями, рыбами и насекомыми. Отдельной частью в книге представлены грибы.



К слову, некоторые позиции из Красной книги исключат. В восстановившиеся предлагается перевести несколько видов животных, в частности обыкновенного ежа, ночницу Брандта, лебедя-шипуна и сплюшку, а из растений — спаржу лекарственную, астру альпийскую, цицербиту уральскую и другие.



Формирование обновленного перечня видов растений, животных и грибов, которые будут включены во второе издание Красной книги Свердловской области, планируется завершить в апреле текущего года. Книгу планируется издать в конце года.



Фото: bm-park.ru