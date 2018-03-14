Поля под Режом завалили зловонным куриным пометом со Среднеуральской птицефабрики

15:08 | 16.03.2018

Куриный помет с птицефабрики «Среднеуральская» продолжает вызывать недовольство в самых разных уголках Свердловской области. Ранее Россельхознадзор подтвердил, что размещение отходов производства на полях в окрестностях Верхней Пышмы, обрабатываемых фермером Зайцевым, привело к порче земель. Выяснилось, что аналогичная проблема существует и в Режевском районе. Так, жители деревни Соколово сообщают о том, что агроферма «Соколово» устроила свалку отходов птицеводства вблизи населенного пункта.



В течение февраля — марта 2018 года ежедневно на территорию фермерского хозяйства большегрузные автомобили привозили и вываливали куриный помет на открытую площадку в полях, вследствие чего в округе стоит резкий фекальный запах. При этом на расстоянии одного километра расположен пруд, который является местом отдыха и рыбной ловли для режевчан, в который весной с паводковыми водами могут попасть токсичные отходы птицефабрики. Жители опасаются, что также могут попасть под загрязнение и питьевые скважины.



Ряд депутатов Режевской городской думы уже написали обращение в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой отреагировать на ситуацию и провести проверку, а также ликвидировать свалку птичьего помета.



Фото: Андрей Альшевских