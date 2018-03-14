На временные туалеты и мусорные баки к чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге выделят более 7 миллионов

14:42 | 16.03.2018

В Екатеринбурге установят дополнительные туалетные кабины и урны для чемпионата мира по футболу — 2018, четыре матча которого пройдут в уральской столице этим летом.



Потратить на это дадут до 7,49 миллиона рублей. Документы, фиксирующие эту цену, опубликованы на сайте госзакупок.



Кабины и контейнеры установят в фан-зоне, которая разместится в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского, около «Екатеринбург Арены» и в центре мегаполиса. Кроме того, дополнительные урны установят на тренировочных площадках «Химмаш» и «Калининец».



Фото: resonans.kr.ua