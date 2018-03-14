Утвержден маршрут трамвайной линии в Солнечный

14:28 | 16.03.2018

16 марта были получены технические условия на устройство трамвайной линии от ЕМУП «ТТУ» и принципиально утверждена трассировка трамвая вдоль улицы Лучистой.



Проект трамвайной линии презентован главе Администрации города Екатеринбурга Александру Якобу и первому замглавы горадминистрации Алексею Кожемяко.



Чтобы соединить трамвайную ветку с Солнечным, будет построено 1,7 км линии (в двухпутном исчислении), организована одна новая остановка непосредственно в жилом районе Солнечный. Обновленная трамвайная ветка пройдет по маршруту: остановка «Метро “Ботаническая”» — остановка «Улица Мусоргского» — жилой район Солнечный, с возможностью продления маршрута до остановки «Аутлет Центр».



Техническое задание на разработку проектов планировки и межевания территории для трамвайной линии в жилой район Солнечный, в соответствии с соглашением, должна утвердить Администрация города Екатеринбурга. Планируется разработка эскизного проекта в II квартале 2018 года, и до конца этого года начнется разработка проектной документации.



По предварительным подсчетам, время в пути от района Солнечный до ст. метро «Ботаническая» займет около 25 минут.