Успенскому собору на ВИЗе исполняется 180 лет

14:07 | 16.03.2018

17 марта исполняется 180 лет со дня освящения каменного Успенского собора на ВИЗе. Настоятель собора протоиерей Евгений Попиченко подвел первые итоги восстановления старинного храма, здание которого является объектом культурного наследия и памятником архитектуры областного значения.



«В Екатеринбурге продолжается восстановление старинного Успенского собора на ВИЗе. В июне 2017 года СМУ-30, выполняющее функции генерального подрядчика, приступило к работам. Благодаря теплой зиме и использованию современных строительных технологий работы не прекращались ни на один день. За период с июня 2017 года по март 2018 года строители освоили 19,3 млн рублей. Закуплен кирпич на сумму 1,3 млн рублей. Общая сумма расходов на восстановление составила 20,8 млн рублей. Реконструкцию и восстановление памятника архитектуры ведет Успенский приход за счет привлечения частных пожертвований, государственное финансирование проекта не предусмотрено», — рассказал отец Евгений.



В марте 2018 года завершен монтаж металлоконструкций и арматуры, проведена заливка перекрытия, отделяющего нижний, крестильный храм от верхнего храма. В нижнем храме залита купель для таинства крещения. Следующий важный этап работ — инженерные сети (отопление, водо-, электроснабжение, пожарная сигнализация и дымоотведение). В алтарной части верхнего храма продолжается монтаж каркаса арочного свода, идет кладка стен алтарной части, восстановлены металлические стяжки для укрепления сводов, идет реставрация внутренних и наружных стен, колонн. Подготовлены фундаменты южного и северного портиков, центрального входа.



Фото: uralweb.ru