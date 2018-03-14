Заместитель генпрокурора РФ потребовал активизировать расследование уголовного дела, связанного с компанией екатеринбургского депутата

13:25 | 16.03.2018

Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв обратился к начальнику ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области Владимиру Миронову с просьбой об активизации расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств, вложенных в строительство жилья на ул. Самолетная — Павлодарская в г. Екатеринбурге. Заказчиком возведения домов являлось некоммерческое партнерство «Уралэнергостройкомплекс», возглавляемое депутатом городской думы Игорем Плаксиным.



Как сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры в УрФО, уголовное дело было возбуждено ГСУ по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») 28 февраля этого года. Юрий Пономарев потребовал от Владимира Миронова поручить производство предварительного следствия следственной группе из числа наиболее опытных сотрудников, а также взять на личный контроль ход и результаты ее работы, обеспечив полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств совершенных хищений.



Напомним, что в результате затягивания сроков ввода домов в эксплуатацию были нарушены интересы свыше 900 пайщиков ЖСК «Новый Уктус» и «Первый Николаевский», которые неоднократно выходили на протестные митинги в центре уральской столицы.



Фото: http://www.egd.ru