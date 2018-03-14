Накануне вечером из-за прорыва трубы затопило часть Ботаники

13:23 | 16.03.2018

В Екатеринбурге прошлым вечером затопило дороги в районе перекрёстка улиц Крестинского и Родонитовой. Причиной потопа оказался прорыв водопровода.



По словам пресс-службы «Водоканала», заявка об аварии поступила в 21:45 по местному времени. На место сразу же выехала бригада, но были сложности с определением места утечки, потому что на этом перекрёстке проложено много водопроводных сетей.



Работы по устранению аварии и её последствий велись всю ночь и будут продолжены днём.





Фото: znak.com