Лазерщика, защищавшего телебашню, обвинили в незаконной агитации

12:57 | 16.03.2018

В Екатеринбурге задержали специалиста по работе с лазерной техникой, который делал световые проекции на недостроенной телебашне.



Мужчина проецировал на недострой фразы: «Мы её любим», «Я живая», «Не сносите». Даже упоминалась фамилия одного из кандидатов на должность Президента РФ: «Я за Путина», «Путин, спаси меня». Для этого он забрался на высокое здание неподалёку от недостроя. Сообщается, что лазерщик был нанят активистами движения «Комитет спасения Екатеринбургской телебашни».



Мужчину задержали по той причине, что в нём заподозрили суицидника. Сейчас на него составили протокол по статье 5.8 КоАП РФ (статья о незаконной агитации). На данный момент мужчина уже отпущен.



Напоминаем, что телебашню будут сносить в начале апреля ради ледовой арены для ХК «Автомобилист» по заказу УГМК.



Фото: newdaynews.ru