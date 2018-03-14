Оператор связи модернизировал тарифы для любителей соцсетей

12:53 | 16.03.2018

Смартфон уральца в среднем выдает порядка 10–15 уведомлений в час. По данным «МегаФона», на девайсе любителя мессенджеров, соцсетей и чатов эта цифра может увеличиться до ста раз. Весной сообщений станет еще больше: оператор добавил безлимит на популярные ресурсы в новых тарифах «Включайся!».



К свободному использованию Whats App, Viber, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook в новых тарифах добавился неограниченный доступ к Telegram, Facebook Messenger, а также, в зависимости от выбранного варианта, Instagram и Twitter. При расширении возможностей «МегаФон» не увеличивает стоимость, а на ряде тарифов, наоборот, делает ее доступнее.



«Люди скачивают все больше информации из Сети. Чтобы каждое видео загрузилось, а диалоги состоялись, мы улучшили линейку «Включайся!». На ряде тарифов пакеты интернета увеличены до 1,5 раз и заметно расширен список ресурсов с неограниченным доступом», — отмечает директор по продажам на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Александр Малов.



Подробнее об изменениях в тарифах:



«Включайся! Общайся»



К соцсетям «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники», трафик на которые не тарифицировался в прежней линейке, теперь добавятся Instagram и Twitter. Пакет интернета увеличивается с 12 до 15 Гб. Также перестает тарифицироваться трафик на Facebook Messenger и Snapchat.



«Включайся! Слушай»



К безлимитным WhatsApp, Viber добавляются Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, «ТамТам». К музыкальным сервисам BOOM, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте Музыка», Zvooq прибавляются Apple Music и Radio Record. Объем трафика на остальные сервисы увеличивается с 10 до 15 ГБ, а абонентская плата снижается на 50 рублей.



«Включайся! Пиши» и «Включайся! Говори»



Абоненты обновленных тарифов могут безлимитно пользоваться не только WhatsApp, Viber и eMotion, как это было ранее, но также Facebook Messenger, Telegram, Snapcnat и «ТамТам».



«Включайся! Смотри»



Абонентская плата стала меньше на 100 рублей, а список безлимитных приложений пополнился за счет Rutube и Vimeo, Twitter, Facebook Messenger, Snapchat. Объем включенного трафика на сторонние сервисы вырос с 15 до 20 Гб.



Прежние тарифы «Включайся» переведены в архив, условия обслуживания на них остаются прежними.



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