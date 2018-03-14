Яндекс: екатеринбуржцы больше любят котиков

12:38 | 16.03.2018

Аналитики поисковика «Яндекс» выяснили пристрастия жителей Екатеринбурга в отношении домашних животных. Так, в январе — феврале этого года екатеринбуржцы задали 617 тысяч запросов про кошек и 467 тысяч — про собак.



По доле запросов про этих животных Екатеринбург занимает восьмое место среди пятнадцати российских городов-миллионников. Кошки оказались популярнее по всей стране. Екатеринбург не исключение, но на общем фоне он выглядит городом собачников: доля кошек в поиске здесь сравнительно низкая, а их отрыв от собак по числу запросов меньше, чем в большинстве других городов.



Больше всего люди интересуются питанием и здоровьем своих питомцев — на эту тему приходится почти четверть всех запросов. Примерно так же часто запросы связаны не с самими животными, а с мультфильмами, книгами и другими произведениями, в названиях которых они фигурируют. Смешные ролики и картинки ищут намного реже, а когда ищут, хотят посмотреть скорее на кошек, чем на собак.



Фото: oboi.ws