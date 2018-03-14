В центре Екатеринбурга сгорел новый киоск с шаурмой

11:58 | 16.03.2018

В Екатеринбурге возле перекрёстка Малышева — Бажова сгорел киоск с шаурмой. Он должен был открыться в ближайшие дни, внутри велись последние отделочные работы.



Пожарные успели приехать вовремя и быстро справились с огнём, тем не менее киоску был нанесён серьёзный ущерб: оборудование внутри сгорело практически полностью.



По словам очевидца, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. «Пламя разгорелось в том месте, где провода были заведены внутрь киоска», — отмечает свидетель.



О пострадавших в результате возгорания не сообщается.



Фото: ural.kp.ru