Летевшему в Китай самолёту пришлось вернуться в Кольцово

11:32 | 16.03.2018

Минувшей ночью рейс из Екатеринбурга в Китай смог состояться только со второй попытки.



Вчера, 15 марта, аэробус А319 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из аэропорта Кольцово в Ордос (Китай) в 20:00 (по местному времени). На борту присутствовало 29 пассажиров. Однако через некоторое время командир судна принял решение вернуться обратно. Как сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний», причиной неудачного рейса стала техническая неполадка.



После посадки в Кольцово каждому из пассажиров были предоставлены все положенные услуги в соответствии с Федеральными воздушными правилами.



Снова подняться в воздух экипажу удалось в 00:54 (по местному времени) на резервном судне. В 9:20 (по местному времени) самолёт уже приземлился в пункте назначения.



В «Уральских авиалиниях» также добавили, что компания приносит пассажирам свои извинения.



Фото:pravdaurfo.ru