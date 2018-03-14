В Талице прокуратура «освободила» Фешинский пруд

11:29 | 16.03.2018

15 марта Талицкий райсуд вернул прибрежную полосу Фешинского пруда в общее пользование, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Ранее надзорное ведомство выяснило, что территория вокруг пруда (около 20 участков) находится в частной собственности, причем принадлежит все это всего трем бизнесменам, которые планировали строить там коттеджный поселок. Однако по закону акватория находится в федеральной собственности, а земля в прибрежной полосе должна находиться в общем пользовании. Прокуратура обратилась в суд и выиграла иск.



Фото: static.panoramio.com