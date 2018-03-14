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11:12 | 16.03.2018
В районе ЦПКиО запретят парковать машины на три дня
Сегодня, 16 марта, от снега очистят улицу Мичурина (от Декабристов до Тверитина). Завтра, 17 марта, убирать скопившийся снег будут на Тверитина (от Восточной до Луначарского), а 18 марта — на улице Машинной, в районе дома № 40.
В ведомстве рассказали, что основной проблемой дорожных работ является транспорт, припаркованный на обочинах дорог и в местах, предназначенных только для временной, а не для ночной стоянки.
Водителей просят быть внимательными и следить знаками. Машины, которые будут препятствовать проведению работ, эвакуируют.
Фото: severstolici.ru
Анастасия Ахматова © «Вечерние Ведомости»
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