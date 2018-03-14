Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 15 марта 2018 года

10:57 | 16.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 15.03.2018 до 08:00 16.03.2018 зарегистрировано 166 преступлений, по горячим следам раскрыто 116. Из них 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 10 грабежей, 3 угона, 60 краж, из них 3 квартирных, 24 факта незаконного оборота наркотиков, в том числе 20 сбытов.



За минувшие дежурные сутки произошло 5 ДТП, в которых 1 человек погиб, ещё 5 человек получили травмы различной степени тяжести.



За прошедшие сутки на территории состоялось 12 мероприятий, в которых приняли участие 3870 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 75 сотрудников органов внутренних дел, 10 работников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области