Новости дня
10:33 | 16.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 15 марта 2018 года
Так, в 22:05 на 23-м км ЕКАД водитель автобуса «Хайгер KL06885Q» (маршрут 816, Екатеринбург — Реж), двигаясь со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Режа, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть вне населенного пункта слева направо по ходу движения в темное время суток в одежде без световозвращающих элементов.
В результате ДТП пешеход — мужчина, личность которого устанавливается (на вид около 40 лет), — скончался на месте.
В 18:25 в Асбесте на улице Уральской женщина — водитель автомашины ВАЗ-21110 допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП девочка 2004 г. р., пешеход, получила травму в виде ушиба мягких тканей пояснично-крестцовой области, назначено амбулаторное лечение.
Участники ДТП дают противоречивые показания, поэтому сотрудниками ГИБДД устанавливается, на какой сигнал светофора двигались и водитель, и пешеход.
В 06:35 на 30-м км автодороги Артемовский — Зайково водитель автомашины ВАЗ-2107, следуя со стороны г. Ирбита в сторону г. Артемовский, при совершении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-21099.
В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ-2107 — мужчина 1972 г. р. — госпитализирован в ЦГБ г. Артемовского, диагноз: множественные переломы ребер справа, гемоторакс справа, ушибленная рана подбородка; женщина 1986 г. р. — пассажир автомобиля ВАЗ-21099 — госпитализирована в ЦГБ г. Артемовского, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, рваная рана носа и правого бедра, множественные ссадины кистей и правого бедра, травма коленного сустава.
В 18:10 в Екатеринбурге на Объездной дороге водитель автомашины «Мицубиси L200», двигаясь со стороны ул. Московской в сторону ул. Амундсена, неправильно выбрал дистанцию, допустил столкновение с автомашиной «Хендай-Туссон», автомашиной «Киа-Рио» под управлением водителя и автомашиной «Фольксваген-Гольф».
В результате ДТП женщина — водитель автомашины «Киа-Рио» получила травму в виде повреждения связок шейного отдела позвоночника, СГМ (под вопросом), назначено амбулаторное лечение.
В 19:30 в Сухом Логу в переулке Буденного водитель автомашины ВАЗ-21099, двигаясь по дворовому проезду задним ходом, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода.
В результате ДТП женщина 1960 г. р., пешеход, получила травмы в виде ушибов правого бедра и плечевого сустава, ей назначено амбулаторное лечение.
Установлено, что стаж вождения мужчины, который управлял автомобилем, всего 12 дней. Обучение на получение водительского удостоверения он проходил в автошколе «Вираж». При прохождении экзамена на получение водительского удостоверения теорию по ПДД он сдал со второго раза, вождение на автодроме — с первого раза, а вождение в городской черте — только с четвертого раза.
За 15 марта выявлено нарушений ПДД:
Водителей в нетрезвом состоянии — 29
Выезд на полосу встречного движения — 51
Непредоставление преимущества пешеходам — 338
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 50
Детские удерживающие устройства — 131
Ремни безопасности — 912
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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