ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 15 марта 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 15 марта произошло 5 ДТП с пострадавшими, 1 человек погиб, ещё 5 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребёнок.Так, в 22:05 на 23-м км ЕКАД водитель автобуса «Хайгер KL06885Q» (маршрут 816, Екатеринбург — Реж), двигаясь со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Режа, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть вне населенного пункта слева направо по ходу движения в темное время суток в одежде без световозвращающих элементов.В результате ДТП пешеход — мужчина, личность которого устанавливается (на вид около 40 лет), — скончался на месте.В 18:25 в Асбесте на улице Уральской женщина — водитель автомашины ВАЗ-21110 допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП девочка 2004 г. р., пешеход, получила травму в виде ушиба мягких тканей пояснично-крестцовой области, назначено амбулаторное лечение.Участники ДТП дают противоречивые показания, поэтому сотрудниками ГИБДД устанавливается, на какой сигнал светофора двигались и водитель, и пешеход.В 06:35 на 30-м км автодороги Артемовский — Зайково водитель автомашины ВАЗ-2107, следуя со стороны г. Ирбита в сторону г. Артемовский, при совершении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-21099.В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ-2107 — мужчина 1972 г. р. — госпитализирован в ЦГБ г. Артемовского, диагноз: множественные переломы ребер справа, гемоторакс справа, ушибленная рана подбородка; женщина 1986 г. р. — пассажир автомобиля ВАЗ-21099 — госпитализирована в ЦГБ г. Артемовского, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, рваная рана носа и правого бедра, множественные ссадины кистей и правого бедра, травма коленного сустава.В 18:10 в Екатеринбурге на Объездной дороге водитель автомашины «Мицубиси L200», двигаясь со стороны ул. Московской в сторону ул. Амундсена, неправильно выбрал дистанцию, допустил столкновение с автомашиной «Хендай-Туссон», автомашиной «Киа-Рио» под управлением водителя и автомашиной «Фольксваген-Гольф».В результате ДТП женщина — водитель автомашины «Киа-Рио» получила травму в виде повреждения связок шейного отдела позвоночника, СГМ (под вопросом), назначено амбулаторное лечение.В 19:30 в Сухом Логу в переулке Буденного водитель автомашины ВАЗ-21099, двигаясь по дворовому проезду задним ходом, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода.В результате ДТП женщина 1960 г. р., пешеход, получила травмы в виде ушибов правого бедра и плечевого сустава, ей назначено амбулаторное лечение.Установлено, что стаж вождения мужчины, который управлял автомобилем, всего 12 дней. Обучение на получение водительского удостоверения он проходил в автошколе «Вираж». При прохождении экзамена на получение водительского удостоверения теорию по ПДД он сдал со второго раза, вождение на автодроме — с первого раза, а вождение в городской черте — только с четвертого раза.Водителей в нетрезвом состоянии — 29Выезд на полосу встречного движения — 51Непредоставление преимущества пешеходам — 338Нарушения водителями маршрутного транспорта — 50Детские удерживающие устройства — 131Ремни безопасности — 912Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.