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09:42 | 16.03.2018
30 тысяч часов отработают водители Свердловской области за неуплаченные штрафы
За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством, неплательщику грозит ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
За 2 месяца 2018 года сотрудниками ГИБДД Свердловской области составлено свыше 2300 материалов по ст. 20.25 КоАП, санкцией статьи предусмотрена ответственность за уклонение от исполнения административного наказания.
За этот период судами Свердловской области вынесены решения об уплате штрафов в двукратном размере в отношении более чем 800 граждан, в отношении 450 человек вынесены решения об административном аресте, ещё 624 водителя, своевременно не уплативших штрафы, понесли ответственность в виде обязательных работ.
Госавтоинспекция Свердловской области напоминает гражданам, что с момента вручения сотрудником ГИБДД постановления об административном правонарушении, а также с момента получения постановления, вынесенного на основании материалов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, в течение 10 дней гражданин имеет право обжаловать постановление, в последующие 60 дней гражданин обязан уплатить штраф. В противном случае в отношении него могут быть приняты меры, предусмотренные ст. 20.25 КоАП РФ.
Информацию о наличии штрафов можно получить, воспользовавшись единым порталом «Госуслуги» или на официальном сайте Госавтоинспекции, а также в любом подразделении Госавтоинспекции при предъявлении документов, удостоверяющих личность.
Фото: autoexpertnost.ru
© «Вечерние Ведомости»
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