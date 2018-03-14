Мошенница, наворовавшая миллионы, отправилась под суд в Екатеринбурге

09:15 | 16.03.2018

В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга поступило дело против 55-летней екатеринбурженки, похитившей около 30 млн рублей у граждан, сообщает пресс-служба полиции уральской столицы.



Следствие выявило более 20 махинаций. Женщина брала деньги в долг под 5–6 % в месяц, якобы на развитие бизнеса. Суммы варьировались от нескольких тысяч до миллионов. Вначале она выплачивала проценты, а после того, как общая сумма долгов превысила тридцать миллионов рублей, выплаты, в том числе по процентам, вовсе прекратились. Собранные деньги тратила на себя.



Фото: dag.life