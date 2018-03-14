Владимир Путин: «Из успехов каждого будет складываться успех нашей Родины»

21:18 | 15.03.2018

Форум «Россия – страна возможностей», который проходит в Москве с 13 марта, сегодня завершился речью, пожалуй, самого титулованного участника и спикера – президента РФ Владимира Путина.



«Всех вас объединяет нечто общее – вы все талантливые, деятельные. Интересные, замечательные люди. Вы прошли через испытания различными конкурсами, добились результата. И таких людей у нас очень много. Должен сказать, что страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей Родины – России», – заявил Владимир Путин.



Напомним, что форум был организован при участии Администрации Президента России, его посетило более 6500 участников, а перед молодежью выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, председатель правления Сбербанка Герман Греф и другие.